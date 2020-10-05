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مواصفات اول حاسوب لوحي قابل للطي لشركة لينوفو

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:46

مواصفات اول حاسوب لوحي قابل للطي لشركة لينوفو
مواصفات اول حاسوب لوحي قابل للطي لشركة لينوفو

أعلنت شركة Lenovo أن أول حواسبها اللوحية القابلة للطي ThinkPad X1 Fold أصبح متاحا للبيع عبر مواقعها الرسمية في الإنترنت.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل يزن 1 كلغ تقريبا مزودا ببطارية باستطاعة 50 واطا تعمل مع خاصية الشحن السريع، تكفيه ليعمل لأكثر من 12 ساعة متواصلة تقريبا.

وزود بشاشة OLED مرنة بمقاس 13 بوصة يمكن فتحها على مصراعيها لتعمل كشاشة حاسب لوحي عادي، او طيها بزاوية 90 درجة ليتحول الجهاز إلى ما يشبه الحاسب المحمول.

والمميز في شاشة هذا الحاسب هو إمكانية تقسيمها إلى قسمين في حالة كانت مفتوحة على مصراعيها، ما يمكن المستخدم من مشاهدة الأفلام أو الفيديوهات واستعمال تطبيقات أخرى، وفي حال كانت مطوية يمكن استعمال قسمها السفلي كلوحة مفاتيح رقمية للكتابة كما في الحواسب المحمولة.

وحصل هذا الجهاز على معالج من الجيل 11 من إنتاج شركة إنتل يمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وعبر ذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ لبطاقات الاتصال.

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