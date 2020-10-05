وكالة الرأي الفلسطينية ثمرة يقطين تحقق رقماً قياسياً بوزنها: الرقم صادم وكالة الرأي الفلسطينية بساتين على أسطح ناطحات السحاب تلقى رواجا في سنغافورة وكالة الرأي الفلسطينية شرب القهوة قبل الفطور يعرضك لـ"خطر كبير" وكالة الرأي الفلسطينية الفيفا يسلط الضوء على إنجاز صلاح في الليلة السوداء وكالة الرأي الفلسطينية أستون فيلا يقسو على ليفربول بسباعية في الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا:بايرن المُرهَق يخرج بانتصار شاق برباعية ليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتعادل مع أشبيلية بالدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية مواصفات اول حاسوب لوحي قابل للطي لشركة لينوفو وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن أسعار هواتف iPhone 12 ومواصفاتها وكالة الرأي الفلسطينية منظومة للذكاء الاصطناعي لتقييم حجم ضرر الكوارث الطبيعية
أخبار » الرياضة و الملاعب

أستون فيلا يقسو على ليفربول بسباعية في الدوري الإنجليزي

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:55

أستون فيلا يقسو على ليفربول بسباعية في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يقسو على ليفربول بسباعية في الدوري الإنجليزي

 أوقف فريق أستون فيلا إنطلاقة ليفربول، حامل اللقب، في الدوري الإنجليزي الممتاز لمرة القدم وتغلب عليه 7 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الرابعة من المسابقة.

وشهدت مباريات هذه الجولة التي أقيمت اليوم خسارة مانشستر يونايتد أمام توتنهام 1 / 6 وفوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 2 / 1 ووستهام على ليستر سيتي 3 / صفر وساوثهامبتون على ويست بروميتش 2 / صفر وولفرهامبتون على فولهام 1 / صفر.

وتقمص أولي واتكينز دور البطولة لفريق استون فيلا بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة و22 و39 فيما سجل الأهداف الأخرى جون ماكجين في الدقيقة 35 وروس باركلي في الدقيقة 55 وجاك جراليش (هدفين) في الدقيقتين 66 و.75

وسجل هدفي ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين 33 و.60

وتوقف رصيد ليفربول عند تسع نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، وليستر وأرسنال، أصحاب المراكز من الثاني للرابع.

وهذه هي الخسارة الأولى لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفوز في مباريته الثلاث الأولى، فيما حقق أستون فيلا العلامة الكاملة في المباريات الثلاثة التي خاضها، حيث أن لديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟