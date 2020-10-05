أستون فيلا يقسو على ليفربول بسباعية في الدوري الإنجليزي

أوقف فريق أستون فيلا إنطلاقة ليفربول، حامل اللقب، في الدوري الإنجليزي الممتاز لمرة القدم وتغلب عليه 7 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الرابعة من المسابقة.

وشهدت مباريات هذه الجولة التي أقيمت اليوم خسارة مانشستر يونايتد أمام توتنهام 1 / 6 وفوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 2 / 1 ووستهام على ليستر سيتي 3 / صفر وساوثهامبتون على ويست بروميتش 2 / صفر وولفرهامبتون على فولهام 1 / صفر.

وتقمص أولي واتكينز دور البطولة لفريق استون فيلا بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة و22 و39 فيما سجل الأهداف الأخرى جون ماكجين في الدقيقة 35 وروس باركلي في الدقيقة 55 وجاك جراليش (هدفين) في الدقيقتين 66 و.75

وسجل هدفي ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين 33 و.60

وتوقف رصيد ليفربول عند تسع نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، وليستر وأرسنال، أصحاب المراكز من الثاني للرابع.

وهذه هي الخسارة الأولى لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفوز في مباريته الثلاث الأولى، فيما حقق أستون فيلا العلامة الكاملة في المباريات الثلاثة التي خاضها، حيث أن لديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.