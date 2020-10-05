وكالة الرأي الفلسطينية ثمرة يقطين تحقق رقماً قياسياً بوزنها: الرقم صادم وكالة الرأي الفلسطينية بساتين على أسطح ناطحات السحاب تلقى رواجا في سنغافورة وكالة الرأي الفلسطينية شرب القهوة قبل الفطور يعرضك لـ"خطر كبير" وكالة الرأي الفلسطينية الفيفا يسلط الضوء على إنجاز صلاح في الليلة السوداء وكالة الرأي الفلسطينية أستون فيلا يقسو على ليفربول بسباعية في الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا:بايرن المُرهَق يخرج بانتصار شاق برباعية ليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتعادل مع أشبيلية بالدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية مواصفات اول حاسوب لوحي قابل للطي لشركة لينوفو وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن أسعار هواتف iPhone 12 ومواصفاتها وكالة الرأي الفلسطينية منظومة للذكاء الاصطناعي لتقييم حجم ضرر الكوارث الطبيعية
أخبار » الرياضة و الملاعب

الفيفا يسلط الضوء على إنجاز صلاح في الليلة السوداء

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:57

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

ينما يتسابق الجميع في جلد ليفربول ومدربه يورغن كلوب، بعد الهزيمة المُذلة على يد أستون فيلا بنتيجة 2-7 في الدوري الإنكليزي الممتاز، سلط حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على منصة “تويتر”، الضوء على الإنجاز الفردي، الذي خرج به محمد صلاح من ليلة “الفيلا بارك” الظلماء.

وفي غياب ساديو ماني المصاب بفيروس كورونا، تكفل الفرعون بتسجيل هدفي الريدز في مباراة الأحد، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف، ليعود للمنافسة على جائزته الفردية المفضلة، التي توج بها مرتين من قبل، وهي هداف البريميرليغ، بتقليص الفارق مع متصدري قائمة الهدافين دومنيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، وسون هيونغ مين مهاجم توتنهام.

وذكر الفيفا في منشوره، أنه على جانب آخر، سجل صلاح في 25 من أصل 26 فريق لعب ضدهم بقميص ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز، بنسبة نجاح بلغت 96%، وهو الأمر الذي لم يفعله أي لاعب آخر في تاريخ أصحاب “أنفيلد روود”.

ومنذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017، نجح صلاح في هز شباك منافسه 99 مرة من مشاركته في 158 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 78 هدفا على مستوى الدوري الأغلى عالميا، بما في ذلك ثنائية أستون فيلا الحزينة.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول تعرض لأسوأ هزيمة على الإطلاق منذ أثقل خسارة مني بها على يد توتنهام عام 1963، غير أن شباكه استقبلت 11 هدفا في أول 4 جولات، وهو ما لم يحدث مع الريدز منذ انطلاقة موسم 1938 -1939، بينما أستون فيلا، حتى الحارس أدريان، سجل رقما سلبيا للنسيان، بارتكاب خمسة أخطاء أدت إلى أهداف، وذلك في ظهوره 21 مع ليفربول، نفس حصيلة هفوات البرازيلي أليسون بكير، لكن في 91 مباراة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟