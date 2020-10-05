داخلية رفح تُصدر قرابة 8 آلاف معاملة خـلال الربع الثالث من 2020

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني 7957 معاملة للمواطنين خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020م، من ضمنها إنجاز "2404" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 2301 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و968 معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار 30 معاملة ملخص تسجيل سكان".

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت 141 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 17 معاملة و300 استشارة قانونية و932 معاملة تدقيق أحوال مدنية.

بينما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 40 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار 395 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 409 معاملة.