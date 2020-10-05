بلدية خان يونس تشرع بتوسعة بركة مياه أمطار

خان يونس- الرأي

شرعت طواقم لجنة طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ أعمال توسعة لبركة مياه الأمطار مقابل محطة الصرف الصحي الواقعة جنوب شارع الكتيبة "الوفية"، وذلك لاستخدامها في استيعاب الكميات الزائدة عن مياه الأمطار التي تصل لتلك المنطقة المنخفضة عبر الوديان ولتجاوز المخاطر الوشيكة التي قد تحدث في المنطقة المحيطة.

وقامت آليات البلدية بأعمال الحفر والتوسعة وتعديل منسوب للبركة المذكورة وعمل سواتر ترابية وتسوية الطريق المؤدي للبركة، إلى جانب نقل كميات من الرمال لاستخدامها في أعمال طوارئ الشتاء للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انجراف الشوارع الطينية والرملية أو حدوث انهيارات في الطرق المختلفة.

لجنة طوارئ الشتاء تتمنى السلامة التامة للجميع في موسم الخير

