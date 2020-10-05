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رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:09

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، مساء الاثنين، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية، فإنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت المنحة أقل من 14 مرة، ومن استلمت 14 مرة وعدد أفرادها 7 فأكثر، مؤكدةً عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلنت عن بدء صرف مساعداتها النقدية غدًا الثلاثاء لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.

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