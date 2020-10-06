لوهافر الفرنسى يضم خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق.. رسميا

انضم مهاجم الزمالك السابق، المغربى خالد بوطيب، بشكل رسمي، لصفوف فريق لوهافر الفرنسي، مساء الاثنين، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع القلعة البيضاء، في شهر فبراير الماضى.

وكان الزمالك، قد فسخ عقب المهاجم المغربى خالد بوطيب، خلال شهر فبراير الماضى، عقب تغيبه عن صفوف الفريق لمدة شهرين، ورفضه إجراء العملية الجراحية فى ركبته المصابة، وقت أن كان ضمن صفوف الفريق.

وتلقى بوطيب، صاحب الـ33 عامًا، عديد العروض خلال الفترة الأخيرة، من ناديه السابق ملطية سبور التركى، بالإضافة إلى فريق اتحاد طنجة المغربى، بجانب أحد أندية الدوري السعودي.

ودخل بوطيب، فى خلافات مع مسئولى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، بعد رفض المهاجم المغربى الحلول الودية من جانب مسئولى القلعة البيضاء، حول قيمة المستحقات المتبقية للاعب لدى النادى، إذ يطالب اللاعب بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار، دفعة واحدة.

وتعاقد الزمالك مع المهاجم المغربى خالد بوطيب، خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادما من صفوف فريق ملطية سبور التركي، ولكنه فشل فى تقديم المستويات المنتظرة منه مع القلعة البيضاء، خلال فترة تواجده مع الفريق.

جدير بالذكر أن، طاهر محمد طاهر، جناح المقاولو العرب، والمنضم حديثا لفريق الأهلى، قد لعب خلال موسم 2016 – 2017، معارا لصفوف فريق لوهافر الفرنسي.