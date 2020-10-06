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أتلتيكو مدريد يستعير لوكاس توريرا من أرسنال حتى نهاية الموسم

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:14

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أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الاثنين، عن تعاقده مع لاعب الوسط الأوروجوايانى لوكاس توريرا، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري 2020 – 2021، قادما من أرسنال الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي تعاقد أتلتيكو مدريد، مع لوكاس توريرا، لتعويض رحيل لاعب الوسط الغانى توماس بارتى، لصفوف أرسنال، خلال الميركاتو الصيفى.

وكان الجانرز، قد ضم لاعب الوسط الأوروجوايانى، في صيف عام 2018، قادما من فريق سامبدوريا الإيطالي، في صفقة كلفت خزينة النادى اللندنى، مبلغ 26 مليون إسترليني.

وخاض توريرا، صاحب الـ24 عاما، 89 مباراة، مع فريق أرسنال في جميع المسابقات، وسجل 4 أهداف.

ونجح أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية، في الحصول على خدمات النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، من فريق برشلونة، بعقد لمدة عامين.

وخاض الروخى بلانكوس، 3 مباريات هذا الموسم في الدوري الإسباني، وجمع 5 نقاط، من فوز على غرناطة بنتيجة 6 – 1، وتعادل سلبيا في لقائين مع كلا من هويسكا وفياريال.  

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