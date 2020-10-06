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مدافع برشلونة ينضم إلى بنفيكا البرتغالي معارًا لموسمين

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:17

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل مدافعه الفرنسي الشاب جان كلير توديبو إلى نادي بنفيكا البرتغالي، حيث سيلعب توديبو لنادي العاصمة البُرتغالية للموسمين المقبلين على سبيل الإعارة، على أن يتحمل النادي راتب اللاعب خلال الفترة التي سيقضيها هناك.

وذكر النادي الكاتالوني أن الصفقة تمت مقابل 2 مليون يورو تدفع لنادي برشلونة، مع وجود خيار شراء بقيمة 20 مليون يورو، إذا أراد النادي البرتغالي التعاقد معه بشكل نهائي.

توديبو انضم إلى نادي برشلونة خلال سوق الشتاء لموسم 2018/19، قادمًا من نادي تولوز الفرنسي، ولعب توديبو على سبيل الإعارة لفريق شالكة الألماني في الجزء الثاني من الموسم الماضي.

وظهر الفرنسي لأول مرة مع الفريق كلاعب أساسي في مباراة أمام هويسكا في الأسبوع 32 من الدوري الإسباني، حيث كان في تشكيل البارسا بالدوري الإسباني 2018/19.

برشلونة لديه العديد منن المدافعين في الوقت الحالي، ومع بقاء صامويل أومتيتي تبدو فرص توديبو في الحصول على فرصة للعب صعبة، لذلك قرر النادي الاستفادة منه.

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