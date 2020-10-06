متى يجب عليك استبدال بطارية ساعة أبل الذكية؟



يقدم نظام التشغيل "watchOS 7" الخاص بساعة أبل الذكية العديد من الميزات الجديدة، منها: تخصيص وجوه الساعة، ومراقبة النوم، وبعض ميزات تتبع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى ميزة "إدارة صحة البطارية" Battery Health Management.



وتتيح هذه الميزة لمستخدمي ساعة أبل الذكية الآن التحقق من بيانات صحة البطارية تمامًا كما هو الحال في هواتف أيفون، حيث تبلغ السعة القصوى للبطارية 100% عندما تكون جديدة، بينما يشير المستوى الأدنى إلى أن بطارية الساعة لن تدوم طويلًا مثلما كانت جديدة.



بالإضافة إلى معرفة بيانات صحة البطارية في الساعة، يوفر "watchOS 7" أيضًا ميزة "شحن البطارية المحسّن" Optimized Battery Charging التي تتيح لساعة أبل الذكية تعلم روتين الشحن اليومي، مثل: متى تقوم بالشحن ومدة الشحن، مما يمكنك من التأكد من صحة بطارية الساعة، ومعرفة هل يجب عليك استبدالها أم لا.



إليك كيفية التحقق من صحة بطارية ساعة أبل الذكية ومتى يجب عليك استبدال البطارية؟

كما هو الحال مع هواتف أيفون ستؤخر الساعة الذكية عملية الشحن بعد نسبة 80% مما يساعدك بشكل كبير في المحافظة على عمر البطارية، ومن ثم تمنحك استخدامًا أطول وأفضل، ويمكنك التحقق من أن الميزة قيد التشغيل في ساعة آبل الذكية باتباع الخطوات التالية:



-افتح تطبيق "الإعدادات" في ساعة آبل.

-اضغط على خيار "البطارية" Battery.

-اضغط على خيار "صحة البطارية" Battery Health.

- ستعرض لك الشاشة الجديدة السعة القصوى لبطارية ساعتك



هنا، ستجد أن ساعة أبل ستحظى بصحة البطارية بنسبة 100%، ومع الاستخدام المتواصل ستنخفض هذه المستويات، حيث يشير المستوى الأدنى إلى أن البطارية ستعمل لساعات أقل بين كل شحنة وشحنة مقارنة بالوقت الذي كانت فيه جديدة.



مع العلم أن ميزة "الشحن المُحسَّن" صممت لتعمل فقط عند شحن ساعة أبل الذكية في الأماكن التي تقضي فيها معظم وقتك عادةً، مثل: المنزل أو المكتب، كما تستخدم الميزة تقنيات التعلم الآلي لإيقاف نفسها تلقائيًا عندما تتوقف عن شحنها في هذه الأماكن المعتادة.



وللسماح لميزة شحن البطارية المحسّن بالعمل تلقائيًا وبشكل صحيح، يجب تفعيل ميزة "الأماكن المهمة" في ساعة آبل الذكية الخاصة بك، ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:



اضغط على تطبيق "الإعدادات" في ساعة آبل.

اضغط على خيار "الخصوصية" Privacy.

اضغط على خيار "خدمات الموقع" Location Services، ثم اختر "خدمات النظام" System Services.

اضغط على خيار "المواقع المهمة" Significant Locations، ثم فعّله من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.





وإذا كنت تريد تعطيل ميزة "شحن البطارية المحسّن" في ساعة آبل أو إعادة تشغيلها مرة أخرى بعد التعطيل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق "الإعدادات" في الساعة.

اضغط على خيار "البطارية" Battery ثم اختر "صحة البطارية" Battery Health.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار "شحن البطارية المحسّن" Optimized Battery Charging إلى وضع التشغيل.





كيفية التحقق من حالة البطارية:

يمكنك معرفة سعة بطارية ساعة آبل الحالية مقارنةً بسعتها عندما كانت جديدة، من خلال هذه الخطوات:

انتقل إلى الإعدادات في ساعة آبل.

اضغط على خيار "البطارية".

اضغط على خيار "صحة البطارية" Battery Health، حيث سيظهر لك تنبيه في حالة انخفاض سعة البطارية بشكل كبير عن سعتها عندما كانت جديدة، وهو ما يعني أن البطارية تحتاج إلى الاستبدال.

