5 طرق لحل مشكلة عدم مزامنة البريد الإلكترونى بهواتف أندرويد

يواجه الكثيرون من مستخدمى هواتف أندرويد أحيانًا بعض المشاكل فى تطبيق البريد الإلكترونى، منها عدم القدرة على إرسال الرسائل واستقبالها، أو عدم تلقى أى إشعارات من تطبيق البريد فى الهاتف، وغيرها، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب.

يُعتبر تطبيق Gmail هو تطبيق البريد الإلكترونى الافتراضى المستخدم فى هواتف أندرويد، حيث طورته جوجل بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأضافت له العديد من الميزات، منها: القدرة على التحقق من البريد من أى مزود بريد إلكترونى آخر.

وإذا كنت تستخدم تطبيق بريد إلكترونى آخر فى هاتفك الذى يعمل بنظام أندرويد، فيمكنك اتباع الطرق التى سنذكرها فى هذا المقال لاستكشاف المشكلة وإصلاحها، لكن ضع فى اعتبارك أن الخطوات المذكورة فى هذا المقال قائمة على تطبيق جى ميل لذلك ستجد بعض الاختلافات فى أسماء القوائم عند تطبيق الخطوات فى تطبيق آخر.

إليك 5 طرق لاستكشاف مشكلة عدم مزامنة البريد الإلكترونى فى هواتف أندرويد وإصلاحها.



1- خطوات أولية لاستكشاف المشكلة:



إذا واجهت مشكلة فى تطبيق البريد الإلكترونى الذى تستخدمه فى هاتف أندرويد، هناك بعض الخطوات التى يجب عليك القيام بها لاستكشاف سبب المشكلة حتى تتمكن من إصلاحها بسرعة، وذلك كما يلي:

• التحقق من اتصال الإنترنت فى هاتفك.

• تشغيل وضع الطيران (Airplane) لمدة 30 ثانية، ثم إيقاف تشغيله مرة أخرى، حيث ستؤدى هذه الخطوة إلى قيام هاتفك بفصل اتصاله بالكامل بشبكة الواى فاى واتصالاته الخلوية مما يساعد فى حل أى مشكلة فى الشبكة.

• تحديث تطبيق البريد الإلكترونى الذى تستخدمه فى هاتفك سواء كان تطبيق جى ميل أو أى تطبيق آخر.

• إعادة تشغيل الهاتف، حيث تساعد هذه الخطوة فى حل المشاكل البسيطة فى الأجهزة، لأنها تؤدى إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقتة، وإجبار الجهاز على إعادة تحميل التطبيق الذى تواجه مشكلة فيه.

2- تفعيل ميزة المزامنة التلقائية فى تطبيق البريد الإلكتروني:



يتم تفعيل ميزة المزامنة التلقائية افتراضيًا فى أى تطبيق بريد الكترونى حتى تتمكن من تلقى رسائل البريد الإلكترونى دون أى تأخير. ولكن إذا قمت بتغيير أى إعدادات فى التطبيق، فقد يؤثر ذلك على كيفية مزامنة التطبيق لرسائل البريد الإلكترونى الخاصة بك. لذلك يجب عليك التحقق من تفعيل الميزة باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق (جى ميل) فى هاتف أندرويد.

• اضغط على أيقونة القائمة – وهى عبارة عن 3 خطوط أفقية – الموجودة فى الزاوية العلوية اليسرى من شريط البحث.

• مرر للأسفل حتى تصل خيار (الإعدادات)؛ ثم اضغط عليه.

• اختر حساب البريد إلكترونى الذى توجه فيه المشكلة، إذا كان لديك حسابات متعددة مضافة فى هاتفك.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (استخدام البيانات) Data Usage، ثم تأكد من تحديد المربع الموجود بجوار خيار (مزامنة جى ميل) Sync Gmail.

3- تعديل السعة التخزينية فى هاتف أندرويد:



إذا أوشكت المساحة التخزينية الخالية فى هاتفك أو جهازك اللوحى الذى يعمل بنظام أندرويد على النفاد، فلن تنجح مزامنة البريد الإلكترونى، لذلك يجب عليك تعديل مساحة تخزينية فى جهازك.

بعض هواتف أندرويد تأتى بميزة مدمجة تُسمى (تعديل سعة تخزينية) Free up space للمساعدة فى حذف التطبيقات غير المستخدمة، أو التى تُستخدم على فترات متباعدة للمساعدة فى توفير السعة التخزينية، بالإضافة لخيار مسح التنزيلات، وأى صور أو مقاطع فيديو نُسخت احتياطيًا بالفعل فى مكان آخر، وللوصول إليها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات فى هاتف أندرويد.

• اضغط على خيار (السعة التخزينية) Storage، حيث سيظهر لك سعة التخزين المستخدمة فى هاتفك.

• اضغط على خيار (تعديل سعة تخزينية) Free up space للعثور على الملفات التى يمكنك حذفها، حيث ستجد 3 فئات هي: الصور

ومقاطع الفيديو التى تم نسخها احتياطيًا، والتنزيلات، والتطبيقات غير المستخدمة بشكل متكرر.

• حدد الفئة التى تريد حذفها، ثم اضغط على خيار (Free up) فى أسفل يمين الشاشة.

ولكن جميع هواتف أندرويد لا تحتوى على هذا الخيار للعثور على الملفات غير الضرورية وحذفها بسرعة، لذلك إذا لم يكن هاتفك يدعم هذا الخيار، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

• إلغاء تثبيت التطبيقات التى لا تستخدمها منذ فترة طويلة.

• حذف الملفات الكبيرة المحفوظة فى هاتفك أو نقلها إلى الحاسوب.

• حذف الأفلام، أو العروض التلفزيونية أو الكتب التى نزّلتها فى هاتفك أو نقلها إلى الحاسوب.

4- التحقق من كلمة المرور الصحيحة فى تطبيق البريد الإلكتروني:



عندما تقوم بتغيير كلمة المرور لحساب بريدك الإلكترونى، يجب عليك تحديثها فى تطبيق البريد الإلكترونى فى هاتفك أيضًا. وإذا لم تقم بذلك، فلن يتمكن هاتفك من مزامنة رسائل البريد الإلكترونى الجديدة، لأنه ببساطة لا يملك الإذن للقيام بذلك.

يمكنك إصلاح هذه المشكلة عن طريق فتح تطبيق البريد الإلكترونى وإدخال كلمة المرور الجديدة، وسيقوم التطبيق بعد ذلك بالاتصال بخوادمه وعرض الرسائل الجديدة.

5- حذف ذاكرة التخزين المؤقتة والبيانات لتطبيق البريد الإلكتروني:



• انتقل إلى الإعدادات فى هاتف أندرويد.

• اضغط على خيار (التطبيقات والإشعارات) Apps & notifications.

• ابحث عن تطبيق البريد الإلكترونى الذى، مثل: Gmail؛ ثم اضغط عليه.

• اضغط على خيار (Storage Usage)، حيث سترى مقدار المساحة التى يستخدمها تطبيق البريد الإلكترونى.

• اضغط على (مسح ذاكرة التخزين المؤقتة) Clear Cache لإزالة البيانات المخزنة مؤقتًا.

• اضغط على خيار (Clear Storage) لحذف جميع بيانات التطبيق من هاتفك، ولكن هذه الخطوة ستقوم بعمل إعادة تعيين لإعدادات التطبيق حيث سيعود كما لو قمت بإعادة تثبيته حالًا.

• أعد تشغيل هاتفك، ثم قد بتسجيل الدخول لتطبيق البريد الإلكترونى، وابدأ بضبط إعداداته مرة أخرى.