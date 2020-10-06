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زراعة رفح تطلع على معاناة مزارعي الزهور

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:46

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غزة-الرأي


نفذت مديرية زراعة رفح جولة ميدانية على مزارعي الزهور في المحافظة، برفقة عدد من الصحفيين و ذلك لتسليط الضوء على المعاناة،والخسائر التي تعرض لها مزارعي الزهور في ظل جائحة كورونا ،التي كانت السبب في عدم القدرة على تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية.
وأكدت المديرية انها تتابع حجم الخسائر التي يتعرض لها مزارعي الزهور، وانها لا تقلل من أهمية هذا القطاع الذي تعرض للكثير من الأزمات في الفترات السابقة من منع الاحتلال لتصدير منتجاتهم
يشار الى أن التراجع الكبير للمساحات المزروعة بالزهور وعزوف المزارعين عن زراعته كان بسبب وقف عمليات التصدير، والحصار المفروض على القطاع، حيث كانت المساحات المزروعة بالزهور قبل العام 2012م تقدر ب 1200 دونم في قطاع غزة وتراجعت الى ان وصلت الى 15 دونم فقط في رفح
ودعت الى ضرورة توجيه المؤسسات العاملة في القطاع للحفاظ على ما تبقى من المساحات المتبقية،والوقوف بجانب مزارعي الزهور
 

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