بلدية خان يونس الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمناقشة المشاريع تطويرية

غزة-الرأي

اتفق مجتمعون على تشكيل لجنة فنية لمناقشة جُملة من المشاريع المقترحة لتطوير مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الخمسة سنوات المقبلة، والتي تم رفعها من خلال وكالة الغوث وفق الأولويات التي يحتاجها سكان المخيم في ظل الظروف الراهنة.

وتم عقد اجتماع موسع بدعوة من اللجنة الشعبية للاجئين بمشاركة ممثلها أ. محمـد رباح ، و نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، ونقيب المهندسين بفرع خان يونس د. جهاد سمعان.

وتناقش المجتمعون مقترحات المشاريع المقدمة والمتمثلة في تأهيل عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفتح شوارع جديدة للتخفيف من الضغط القائم على شوارع المخيم وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والمرافق العامة وتفريغ بعض الساحات من أجل تلبية احتياجات سكان المخيم.