وكالة الرأي الفلسطينية "العشائر" تُنجز أكثر من 500 قضية خلال سبتمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنظيف مصافي مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمناقشة المشاريع تطويرية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تطلع على معاناة مزارعي الزهور وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 374 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2637) الثلاثاء 6/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية ثمرة يقطين تحقق رقماً قياسياً بوزنها: الرقم صادم وكالة الرأي الفلسطينية التوك توك الطائر : أغرب طرق المصريين في نقل أثاث العروسة وكالة الرأي الفلسطينية كارثة وشيكة تهدد محيطات الأرض وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لحل مشكلة عدم مزامنة البريد الإلكترونى بهواتف أندرويد
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمناقشة المشاريع تطويرية

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:54

1
1

غزة-الرأي

اتفق مجتمعون على تشكيل لجنة فنية لمناقشة جُملة من المشاريع المقترحة لتطوير مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الخمسة سنوات المقبلة، والتي تم رفعها من خلال وكالة الغوث وفق الأولويات التي يحتاجها سكان المخيم في ظل الظروف الراهنة.

وتم عقد اجتماع موسع بدعوة من اللجنة الشعبية للاجئين بمشاركة ممثلها أ. محمـد رباح ، و نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، ونقيب المهندسين بفرع خان يونس د. جهاد سمعان.

وتناقش المجتمعون مقترحات المشاريع المقدمة والمتمثلة في تأهيل عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفتح شوارع جديدة للتخفيف من الضغط القائم على شوارع المخيم وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والمرافق العامة وتفريغ بعض الساحات من أجل تلبية احتياجات سكان المخيم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟