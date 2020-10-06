بلدية خان يونس تشرع بتنظيف مصافي مياه الأمطار

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، بتنظيف مصافي مياه الأمطار المنتشرة في شوارع المدينة وذلك ضمن استعداداتها المتواصلة لاستقبال فصل الشتاء، لضمان سلامة الحركة المرورية في الطرقات العامة وعدم تضرر منازل المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة.

وذكر رئيس اللجنة طوارئ الشتاء في البلدية أ. محمـد الأسطل أن أعمال تنظيف المصافي لهذا العام تتم عبر منحة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، حيث جاري العمل على تنظيف كافة المصافي والبالغ عددها (1600) مصفاه، ضمن خطة العمل التي تم تجهيزها مسبقًا للوصول إلى كافة المصافي وتنظيفها تباعاً بدءاً من تلك الواقعة في المناطق المنخفضة وصولاً إلى باقي المناطق ، مبيناً أهمية الجهد المبذول والذي من شأنه مساعدة البلدية في المحافظة على سلامة المواطنين والصحة العامة.

وبين الأسطل أن فرق البلدية المختلفة في قطاع الصرف الصحي قامت خلال الفترة الماضية بتنظيف المضخات ومحطات الصرف الصحي وبرك تجميع مياه الأمطار ومنها بركة تجميع مياه الأمطار الواقعة في حي الأمل، وثلاثة برك في المخيم (بلوك"G"،المجادلة والوكالة "المقابر" ، بالإضافة إلى بركة ميراج، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم وتعديل مناسيب لبعض مصافي مياه الأمطار لزيادة قدرتها الاستيعابية.

وأوضح الأسطل أن البلدية تسعى لتعزيز خدماتها المقدمة للمجتمع المحلي في كافة المجالات والوقوف بجانب المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالرغم من الظروف الصعبة التي تعصف بالبلدية جراء فايروس كورونا وشح الامكانيات والموارد.

وناشدت اللجنة كافة السكان بضرورة أخذ درجات الحيطة والحذر قدر المستطاع للحيلولة دون وقع أي اشكاليات جراء هطول الأمطار بكثافة، مشددةً على أن البلدية على استعداد لتقديم الخدمات لكافة السكان داعيةً الجميع إلى ضرورة التواصل مع البلدية في حالات الطوارئ من خلال الاتصال على الرقم (115) ليتم تقديم الخدمات لهم وفي كافة أماكن تواجدهم، معربةً عن أملها أن يكون الموسم القادم للشتاء موسم خير على أبناء شعبنا.