"العشائر" تُنجز أكثر من 500 قضية خلال سبتمبر الماضي

غزة-الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح من خلال لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزه خلال سبتمبر المُنصرم 500 قضية مُجتمعية متنوعة تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.

ووفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر عن الإدارة، أنجزت مكاتب العشائر والإصلاح في المحافظات الخمسة 96% من القضايا، حيث عالجت مكاتب العشائر 588 قضية من أصل 611 تقدم بها المواطنون لمكاتب الإدارة في المحافظات، في حين بقيت 23 قضية قيد المعالجة.

وتتنوع تلك القضايا المعالجة بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح في مديرية داخلية غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 167 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 93 قضية.

بدورها، أنجزت لجان إصلاح خانيونس 111 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 147 قضايا، وداخلية الوسطى 70 قضية خلال سبتمبر الماضي.

من جانبه، أكد الأستاذ رياض الزيتونية "مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح" على أهمية دور رجال الإصلاح في حل الخلافات العائلية، والحفاظ على الأمن الاجتماعي بالقطاع.

يذكر أن لجان الإصلاح المُنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، تواصل الليل بالنهار لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي، من خلال التوفيق بين الناس، وإصلاح ذات البين، ومعالجة الخلافات.