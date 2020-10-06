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مع بدء الموسم..

زراعة رفح تتفقد مزارعي الزيتون وتقدم الارشادات اللازمة

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:55

زراعة رفح تتفقد مزارعي الزيتون وتقدم الارشادات اللازمة
زراعة رفح تتفقد مزارعي الزيتون وتقدم الارشادات اللازمة

رفح- الرأي

نفذت زراعة رفح، جنوب قطاع غزة، جولة ميدانية تفقدية على مزارعي الزيتون والجوافة، وذلك لمتابعة عملهم ولتفقد أوضاعهم خاصة مع بدء موسم جني الزيتون الذي يبدأ في الاول من شهر أكتوبر.
وتأتي هذه الجولات لتقديم الارشادات اللازمة لكل محصول، ولتسهيل وصول المزارعين الى أماكن عملهم، وكذلك منتجاتهم الى الأسواق في ظل حالة الطورائ التي يعيشها القطاع جراء جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته بدأت زراعة رفح لمتابعة معاصر الزيتون بالمحافظة وذلك مع بدء موسم القطف،حيث جرى توزيع مهندسي المديرية على معاصر الزيتون كافة لمتابعة سير عملها، ومراقبة عملية العصر.
وتمت المتابعة الميدانية وفق الخطة الموضوعة من الوزارة لتحقيق شروط السلامة المهنية، والتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا .
 

زراعة رفح تتفقد مزارعي الزيتون وتقدم الارشادات اللازمة 120854824_3421050067974389_4050886476769881509_n
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