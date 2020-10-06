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بعد العودة الجزئية للعمل أمام المحاكم النظامية

الإعدام شنقا لمدان بالقتل قصدًا والحبس ثلاث سنوات وغرامة لآخر

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:08

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غزة-الرأي

أنجزت محكمة بداية غزة اليوم قضية قتل المغدور ( مروان الغرابلي ) بعد اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهم الأول(م.أ) كمتهم فار من وجه العدالة ومحاكمة المتهم الثاني(أ.أ) غيابيا حسب الأصول الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001).

وكان المتهم الأول ( م.أ) وبتاريخ (20/1/2008) أقدم على قتل المجني عليه( مروان الغرابلي) بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه المغدور ،وأحدثت به إصابات حسب تقرير الصفة التشريحية أدَّت لوفاته، وبالزمان والمكان ذاته حاز المتهم الثاني( أ.أ) سلاح ناريا من نوع مسدس بدون ترخيص وحمله في مناسبة غير مشروعة.

وقد أصدرت محكمة بداية غزة حكمها بإعدام المدان الأول شنقا حتى الموت، وبمعاقبة المدان الثاني بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمه بغرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني أو الحبس ثلاث أشهر مع مصادرة السلاح المضبوط.

ويأتي الحكم الصادر اليوم في إطار الاهتمام في إنجاز قضايا القتل ، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين.

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