زراعة الوسطى تبحث سبل التعاون المشترك مع جمعية مربي الدواجن

غزة-الرأي

بحثت مديرية زراعة الوسطى سبل التعاون المشترك مع وفد من جمعية مربي الدواجن بالمحافظة،جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجمعية لمقر مديرية زراعة الوسطى

بدوره، قال:" م. عواد أبو مصطفى مدير المديرية إن وزارته تولي قطاع الدواجن أهمية كبيرة،لافتاً الى أن الوزارة قامت بتوزيع أعلاف تسمين قبل اشهر، وتسعي باستمرار لتقديم كل الدعم ووتواصل الوزارة مع الجهات المعنية مع أجل دعم ومساندة مربي الدواجن

بدوره أشاد أحمد أبو خاطر أمين سر نقابة مربي الدواجن بدور وزارة الزراعة الهام في دعم ومساندة وحماية مزارعي الدواجن،مشددا على عن أهمية التعاون مع الزراعة لخدمة المزارعين وحل المشاكل التي تعترضهم.

