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وزارة السياحة والاثار تستعد لترميم وتطوير سوق القيسارية الأثري

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:27

وزارة السياحة والاثار تستعد لترميم وتطوير سوق القيسارية الأثري
وزارة السياحة والاثار تستعد لترميم وتطوير سوق القيسارية الأثري

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار انها ستشرع في تنفيذ مشروع ترميم وتطوير سوق القيسارية الأثري في غزة القديمة، وذلك بهدف الحماية و الحفاظ على المكان المهدد بالاندثار .


وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الهام يتم العمل عليه بالتعاون مع الكلية الجامعة للعلوم التطبيقية ، وبلديه غزة حيث خصص له مبلغ 99 الف يورو كمرحلة أولى، بدعم من مؤسستي "بركات" فى بريطانيا ، ومؤسسة "جيردا هنكل" الالمانية ، بهدف الحفاظ على المكان كمعلم اثرى هام .


واشارت الوزارة إلى أن سوق القيسارية هو اخر سوق في قطاع غزة وتم تشييده في العصر المملوكى، ويعانى المكان من سنوات من تعديات غير مشروعه وقله وعى من قبل المواطنين والتجار بأهميته التاريخية، ويحتاج المكان الى اعاده انشاء البنية التحتية بشكل كامل .


وقالت الوزارة  إنها بالتعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية والجهات الدولية المانحة تسعى للحفاظ على المعالم الاثرية في قطاع غزة وحمايتها من التعديات والتخريب وتنفيذ مشاريع ترميم متعددة لكى تبقى هذه المواقع شاهده على الحقب الزمنية التي انشات بها .
 

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