وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعى الداعية الباكستاني عبد الغفار عزيز وكالة الرأي الفلسطينية الإعدام شنقا لمدان بقتل المواطن "الغرابلي" وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المحررات يؤكد على اهمية العمل وفق السياسات الزراعية المقررة وكالة الرأي الفلسطينية قيادي بسرايا القدس: جاهزون لأي مواجهةٍ قادمةٍ وكالة الرأي الفلسطينية العدل: استشهاد حميدي استمرار لمسلسل الإجرام الاسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة صبحي ابو كرش "أ" تجتمع بالهيئة التدريسية عبر تقنية زووم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تشرع بتأهيل 60 طبيباً للعمل بالعناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " تتيح لمجالس أولياء الأمور تفقد المدارس قبيل دوام طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشرف على إنشاء خزانات الوقود الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يناقش مشروع ترميم قسم العمليات
أخبار » الأخبار الحكومية

العدل: استشهاد حميدي استمرار لمسلسل الإجرام الاسرائيلي

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:08

1
1

غزة-الرأي

 نعت وزارة العدل الأسير المحرر سمير احمد حميدي الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أحد الحواجز العسكرية في أراضي الضفة المحتلة. وقالت الوزارة إن استهداف الاحتلال للأسرى المحررين بمثابة جريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها طبقا لقانون روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.


وأشارت إلى أن الاحتلال الذي يمارس جرائمه ضد الاسرى خلف القضبان بشتى أساليب التعذيب والقتل والإهمال الطبي والحرمان، يستهدفهم أيضا بعد الإفراج عنهم بالقتل المباشر والتصفية الجسدية خارج نطاق القانون.


واعتبرت الوزارة أن الاحتلال يستمد عنجهيته وقسوته وإجرامه في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني من خلال ضمانه الإفلات من الملاحقة القضائية، وشعوره الطاغي بأنه يحوز حصانة لعدم المحاسبة والإفلات من العقاب، ولذلك هو يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وحملت الوزارة الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير المحرر حميدي واستشهاد العشرات من الأسرى خلف القضبان مطالبة  المجتمع الدولي وكافة مؤسسات حقوق الانسان بالوقوف عند مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عملية لحماية الأسرى والأسرى المحررين تطبيقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وملاحقة الكيان الاحتلالي المجرم ومعاقبته على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟