وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعى الداعية الباكستاني عبد الغفار عزيز وكالة الرأي الفلسطينية الإعدام شنقا لمدان بقتل المواطن "الغرابلي" وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المحررات يؤكد على اهمية العمل وفق السياسات الزراعية المقررة وكالة الرأي الفلسطينية قيادي بسرايا القدس: جاهزون لأي مواجهةٍ قادمةٍ وكالة الرأي الفلسطينية العدل: استشهاد حميدي استمرار لمسلسل الإجرام الاسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة صبحي ابو كرش "أ" تجتمع بالهيئة التدريسية عبر تقنية زووم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تشرع بتأهيل 60 طبيباً للعمل بالعناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " تتيح لمجالس أولياء الأمور تفقد المدارس قبيل دوام طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشرف على إنشاء خزانات الوقود الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يناقش مشروع ترميم قسم العمليات
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعدام شنقا لمدان بقتل المواطن "الغرابلي"

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:24

غزة - الرأي

أصدرت محكمة بداية غزة اليوم الثلاثاء 6/10/2020 حكماً بإعدام المتهم في قضية قتل المغدور ( مروان الغرابلي ) شنقاً حتى الموت،  وبمعاقبة المدان الثاني بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمه بغرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني أو الحبس ثلاث أشهر مع مصادرة السلاح المضبوط.

وأنجزت محكمة بداية غزة  قضية قتل المغدور ( مروان الغرابلي ) بعد اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهم الأول(م.أ) كمتهم فار من وجه العدالة ومحاكمة المتهم الثاني(أ.أ) غيابيا حسب الأصول الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001).

وكان المتهم الأول ( م.أ) وبتاريخ (20/1/2008) أقدم على قتل المجني عليه( مروان الغرابلي) بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه المغدور ،وأحدثت به إصابات حسب تقرير الصفة التشريحية أدَّت لوفاته، وبالزمان والمكان ذاته حاز المتهم الثاني( أ.أ) سلاح ناريا من نوع مسدس بدون ترخيص وحمله في مناسبة غير مشروعة.

ويأتي الحكم الصادر اليوم في إطار الاهتمام في إنجاز قضايا القتل ، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟