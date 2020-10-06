الإعدام شنقا لمدان بقتل المواطن "الغرابلي"

غزة - الرأي

أصدرت محكمة بداية غزة اليوم الثلاثاء 6/10/2020 حكماً بإعدام المتهم في قضية قتل المغدور ( مروان الغرابلي ) شنقاً حتى الموت، وبمعاقبة المدان الثاني بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمه بغرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني أو الحبس ثلاث أشهر مع مصادرة السلاح المضبوط.

وأنجزت محكمة بداية غزة قضية قتل المغدور ( مروان الغرابلي ) بعد اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهم الأول(م.أ) كمتهم فار من وجه العدالة ومحاكمة المتهم الثاني(أ.أ) غيابيا حسب الأصول الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001).

وكان المتهم الأول ( م.أ) وبتاريخ (20/1/2008) أقدم على قتل المجني عليه( مروان الغرابلي) بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه المغدور ،وأحدثت به إصابات حسب تقرير الصفة التشريحية أدَّت لوفاته، وبالزمان والمكان ذاته حاز المتهم الثاني( أ.أ) سلاح ناريا من نوع مسدس بدون ترخيص وحمله في مناسبة غير مشروعة.

ويأتي الحكم الصادر اليوم في إطار الاهتمام في إنجاز قضايا القتل ، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين