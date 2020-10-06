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اللجنة المكلفة بترميم قسم العمليات بالاندونيسي ترفع توصياتها النهائية

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:49

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غزة-الرأي

رفعت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع ترميم قسم العمليات بالمستشفى الاندونيسي توصياتها وملاحظاتها النهائية الخاصة بالمشروع للجهات المسئولة بوزارة الصحة الفلسطينية قبل بدء عملية الترميم حيث عُقدت اللجنة بالأمس برئاسة د.ناصر رضوان رئيس أقسام الجراحة.
وأوضح د.رضوان بأن اللجنة وضعت كافة الملاحظات واللمسات النهائية الخاصة بالمشروع، مبيناً بأن اللجنة مشكلة من الجهات المختصة بالمستشفى وممثلي عن الادارة العامة للمستشفيات ودائرة الهندسة والصيانة بوزارة الصحة.
الجدير بالذكر، بأن المشروع يأتي لرفع مستوى الجودة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وفق أسس السلامة والامان ورفع جهوزية القسم لمواجهة زيادة ضغط العمل وتوفير سبل الراحة للطواقم العاملة به.
 

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