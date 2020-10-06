الزراعة :بدء جني محصول البلح البرحي في مزارع الرحمة

غزة-الرأي

بدأت جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية، بعملية حصاد محصول “البلح البرحي”، وذلك في مزارع “بيروحاء الكويت للنخيل ″، غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتعد مزرعة -بيروحاء الكويت أكبر مزارع البلح البرحي في القطاع، حيث تعتبر من أهم المشاريع المشتركة بين وزارة الزراعة وجمعية الرحمة.

حيث يضاهي المحصول المحلي في مذاقه البلح المستورد، علماً أن الوزارة أوقفت مؤخراً استيراد البلح الأصفر.

بدورها، ثمنت وزارة الزراعة جهود العاملين في جمعية الرحمة لإنجاحهم المشروع، مقدما شكره لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم السخي للشعب الفلسطيني،و لكل المحسنين الكرام في دولة الكويت الشقيقة

ويساهم محصول البلح البرحي في تعزيز الامن الغذائي لقطاع غزة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

