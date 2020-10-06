الاقتصاد تنظم جولات صباحية ومسائية لمعاصر الزيتون

غزة-الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة المكاييل ولموازين بوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية صباحية ومسائية على معاصر الزيتون.

وقال مدير دائرة المكاييل والموازين محمد أبو سليمان :" ان مفتشو الدائرة وبالتعاون مع وزارة الزراعة تظموا جولات ميدانية على معاصر الزيتون.

وبين ان طواقم التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني تنظم جولات صباحية ومسائية للتفتيش والرقابة على المكاييل والموازين في معاصر الزيتون، موضحا ان هذه الجولات تأتي لمتابعه الشروط الفنية اللازمة لعمل معاصر الزيتون، ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة وإجراءات التراخيص، وضبط ومعايرة القبانات والموازين لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في الاوزان، مشيراً الي انه يوجد في محافظات قطاع غزة ما يقارب من 35 معصرة للزيتون.

