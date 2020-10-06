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مستشفى الأوروبي يستقبل وفداً من نقابة التمريض

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:50

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غزة-الرأي

استقبل مستشفى غزة الأوروبي وفدا من نقابة التمريض الفلسطينية، حيث كان في استقبالهم مدير دائرة التمريض أ. بسام مسلم ومسئولين ومشرفين من الدائرة، حيث قام الوفد الزائر بجولة لزيارة الكادر التمريضي بالمستشفى، وقاموا بتكريم المشرفين وتوزيع الحلوى على الكوادر التمريضية، مقدما الشكر لهم ولجهودهم العظيمة في هذه المرحلة الحساسة.
بدوره، أثنى أ. مسلم على هذه الزيارة، مؤكداً حرص إدارته على تعزيز التواصل مع الإخوة في نقابة التمريض بما يسهم في خدمة هذه الشريحة الهامة من أبناء شعبنا وتساعد في تطوير القطاع الصحي في فلسطين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا جراء الحصار.
 

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