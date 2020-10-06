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"الطاقة" توافق على عرض اتحاد المقاولين لتخفيض سعر الكهرباء

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:43

غزة - الرأي

أعلن مدير دائرة تنظيم الطاقة ياسر حسونة موافقة سلطة الطاقة على المشروع المقدم من إتحاد المقاولين لتخفيض سعر كيلو الكهرباء التجارية المقدمة للمواطنين.

وقال حسونة خلال حديث لإذاعة الرأي، إن الفترة الماضية شهدت لقاءات مع اتحاد المقاولين، من باب تشجيع الاسثمار لحل مشكلة الكهرباء. 

وأوضح أن نقيب المقاولين أسامة كحيل، تقدم بعروض استثمار لسلطة الطاقة، تضمنت إنتاج كهرباء، بسعر 2 شيكل للمواطنين.

وأضاف حسونة:" سلطة الطاقة اجتمعت ودرست عرض اتحاد المقاولين، ووافقت عليه، وخاطبت كحيل بشكل رسمي للشروع في العمل، بما تم الاتفاق عليه".

وفي السياق أشار حسونة إلى أن سلطة الطاقة ملتزمة بالتسعيرة التي أصدرتها قبل أسابيع، بحيث لا تزيد عن 2.5 شيكل.

وكان نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل،أعلن في وقت سابق عن توصل الاتحاد لآلية لتخفيض سعر كيلو الكهرباء التجاري إلى المواطن 2 شيكل فقط، متوقعاً أن يتم تنفيذ المشروع خلال أسبوع، لاسيما أن الاتحاد يستعد لتوقيع العقد مع سلطة الطاقة مباشرة.

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