غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة الخميس المقبل عبر فروع بنك البريد.

ودعت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" المستفيدين إلى الالتزام بآلية الصرف حسب الأحرف الأبجدية مع ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة.