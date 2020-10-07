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من تسبب في ضياع صفقة ديباي على برشلونة؟

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:42

من تسبب في ضياع صفقة ديباي على برشلونة؟
من تسبب في ضياع صفقة ديباي على برشلونة؟

كشفت تقارير صحافية إسبانية وفرنسية، عن سبب ضياع صفقة الهولندي ممفيس ديباي، أو بالأحرى، الشخص المسؤول عن غلق باب المفاوضات مع نادي ليون الفرنسي، بالرغم من حاجة المدرب رونالد كومان إلى خدمات مهاجم جديد، لتعويض رحيل الأوروغوياني لويس سواريز.

وقبل ساعات تعد على أصابع اليد الواحدة من غلق نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية، قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن هدف كومان الرئيسي، والإشارة إلى ديباي، لن يرتدي قميص البلو غرانا هذا الصيف، وذلك بسبب تغير موقف المنبوذ عثمان ديمبيلي من الرحيل.

وكان الرجل الزجاجي قاب قوسين أو أدنى من مغادرة “كامب نو”، بعدما تلقى عرضا ملموسا من مانشستر يونايتد، إلا أن الاختلاف حول صيغة الاتفاق حالت دون إتمام الصفقة، حيث تمسك النادي الإنكليزي بشرط الإعارة لمدة عام مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد نهائي، في المقابل، أصر اللاعب على التوقيع على عقد طويل الأجل.

أيضا إذاعة “RMC” الفرنسية، أشارت إلى أن الإدارة الكاتالونية كانت تمني النفس بالتخلص من لاعب بوروسيا دورتموند السابق، وذلك لإفساح المجال لوصول ممفيس ديباي، حفاظا على سياسة ترشيد فاتورة الأجور الباهظة، التي دفعت الإدارة للتخلص من أسماء بحجم لويس سواريز ومن قبله ثنائي الوسط إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال.

وأفاد المصدران، بأن صاحب الـ22 عاما، بدأ يُخطط للسير على خطى الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد، بالتشبث بحقه في البقاء حتى نهاية عقده الممتد لمنتصف 2022، رغم علمه برغبة النادي في التخلص منه، لتوفير راتبه للاعب آخر، لا يتعرض لهذا الكم المرعب من الإصابات.

وواجه الميرينغي نفس الأزمة مع بيل، وفي الأخير تخلص منه بأعجوبة، بإعادته إلى ناديه السابق توتنهام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، مع تحمل أكثر من 50% من راتبه -14 مليون يورو-، مع إعطاء النادي اللندني حق تمديد الإعارة لموسم آخر.

الجدير بالذكر، أن ديمبيلي كبد خزينة برشلونة أكثر من 105 مليون يورو، لضمه من أسود الفيستيفاليا لتعويض رحيل نيمار في صيف 2017، إلا أنه واجه مشاكل بالجملة، أحيانا لعدم التزامه بمواعيد التدريبات الصباحية، وأحيانا أخرى بمعاناته مع الإصابات، التي أبعدته عن الملاعب في جُل أوقات الموسم الماضي، وعلى مدار ثلاث مواسم، سجل 19 هدفا من مشاركته في 75 مباراة في كل البطولات.

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