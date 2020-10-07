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اكتشاف 15 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الجزائري

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:43

اكتشاف 15 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الجزائري
اكتشاف 15 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الجزائري

كشف عضو في اللجنة الطبية لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، وجود 15 حالة إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبي الأندية منذ عودتها للتدريبات الشهر الماضي.

وقال الدكتور محمد بيشاري، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، إنه جرى رصد 13 إصابة بين لاعبي الفرق الأولى، منها 4 حالات جديدة بنادي شباب بلوزداد حامل لقب الدوري، إضافة إلى حالتين بين لاعبي الرديف.

وأشار بيشاري إلى وجود 4 حالات مشتبه بها في نادي اتحاد الجزائر، مؤكدا أن الفحوص الأولى عن طريق تحليل الدم جاءت نتائجها سلبية في انتظار نتائج كشف “البي سي آر” الأربعاء.

وكان الجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد أعلن في وقت سابق الثلاثاء عن قطع المعسكر الإعدادي الذي كان يخوضه الفريق بمدينة مستغانم غربي الجزائر، بعد تأكد إصابة المدافع سفيان بوشار، بالفيروس.

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