أوكرانيا تواجه فرنسا وديا بحارس واحد بسبب كوفيد-19

ستخوض أوكرانيا مباراتها الودية المقررة الأربعاء ضد فرنسا بطلة العالم بحارس واحد فقط نتيجة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أفاد المتحدّث باسم المنتخب.

وقال ألكسندر غليفينسكي لوكالة فرانس برس عشية اللقاء أمام أبطال مونديال روسيا 2018، بأن نتيجة الاختبار الذي خضع له أندري لونين (ريال مدريد الإسباني) ويوي بانكيف (ألكسندريا) كشفت إصابتهما بفيروس “كوفيد-19” وسيغيبان بالتالي عن المباراة.

وكشف الاتحاد الأوكراني للعبة بأن الاختبارات أجريت الثلاثاء في باريس، وبأن اللاعبين المعنيين وضعا في الحجر الصحي.

وسبق للاتحاد الأوكراني أن أعلن الإثنين عن إصابة ستة من لاعبي شاختار دانييتسك بفيروس كورونا، ومن بينهم الحارس الأساسي للمنتخب أندري بياتوف.

وبسبب إصابات حراس المرمى الثلاثة، سيكون غيورغي بوشان الحارس الوحيد في مباراة الأربعاء، وسيحظى بالتالي حارس دينامو كييف بفرصة تمثيل بلاده للمرة الأولى.

وقال غليفينسكي إن “الوضع صعب” لكن “في الوقت الحالي، لا مجال لإلغاء المباراة. سنرى ما سيقوله المنظمون الفرنسيون”، علما بأن بروتوكول الاتحاد الأوروبي ينص على الابقاء على إقامة المباريات الدولية إذا كان هناك 13 لاعبا متوفرا، بينهم حارس مرمى واحد.

ويخوض المنتخب الأوكراني مباراة الأربعاء من دون لاعبي شاختار دانييتسك بعد أن دخل الأخير في حجر صحي ذاتي نتيجة تبيّن إصابة إثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تضمّ تشكيلة أوكرانيا ستة من لاعبي شاختار، لكن بطل الدوري أعلن في وقت متأخر الأحد أن حارسه بياتوف ولاعب وسطه تاراس ستيبانينكو مصابان بفيروس “كوفيد-19”.

وبسبب هاتين الحالتين “سيدخل جميع ممثلي شاختار في الحجر الصحي الذاتي” بحسب ما أفاد الاتحاد الأوكراني، كاشفا بأن جميع الطواقم العاملة في الفريق، بينهم اللاعبون، سيخضعون لفحص ثان في غضون أربعة أيام.

وقال الاتحاد الأوكراني أن اللاعبين الأربعة الآخرين الموجودين مع المنتخب الوطني، وهم ميكولا ماتفيينكو وفيكتور كوفالينكو ومارلوس وجونيور موراييس، سيغيبون عن الرحلة إلى باريس.

وأشار إلى أن فحوصا إضافيّة ستكشف إذا كان بإمكان اللاعبين الستة الالتحاق بالمنتخب للمشاركة في مباراتي دوري الأمم الأوروبيّة المقررتين في كييف ضدّ ألمانيا في 10 الشهر الحالي وإسبانيا بعدها بثلاثة أيام.

وما يزيد من صعوبة “الوضع غير المسبوق” بحسب الاتحاد الأوكراني، أن المنتخب الذي يشرف عليه نجم ميلان الإيطالي السابق أندري شفتشنكو، يفتقد ستة لاعبين آخرين بسبب الإصابة هم ألكسندر زينتشنكو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، سيرغي كريفستوف وسيرغي بولبات ويفغين كونوبليانكا (شاختار دانييتسك)، وفيتالي بويالسكي وفلاديسلاف سوبرياغا (دينامو كييف).

ووصل عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19” في أوكرانيا الى 230 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 4400 شخص.