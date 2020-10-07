الطب الوقائي يسلم إخطارين لمعصرتين زيتون ويتلف مواداً غذائية فاسدة

غزة- الرأي

نفذ فريق مراقبة الأغذية- الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، وبالتعاون مع مباحث التموين حملة على المحلات التجارية للأغذية وذلك في إطار العمل والجهود المستمرة للحفاظ على صحة و سلامة الغذاء.

ففي مدينة غزة، نفذت فرق التفتيش الصحي، حملة على معاصر الزيتون في المدينة، للاطمئنان على أوضاعها ومدى جهوزيتها لاستقبال موسم الزيتون .

حيث تم زيارة عدد 9 معاصر في المدينة، وقد تم تحرير عدد إخطارين لمعصرتين لتصويب اوضاعهم الصحية واعطاء بعض النصائح للعاملين واصحاب الزيتون عن طرق التعامل مع الزيتون وعمليات الفرز والعصر.

وفي مدينة خان يونس، أجرت فرق التفتيش زيارات تفتيشية على المحلات التجارية للأغذية شملت ، مخابز، وثلاجات حفظ المواد الغذائية و عدة محال تجارية.

وأفادت فرق التفتيش أنها أتلفت 1400 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد قيام التجار بإبلاغهم عن وجود هذه المواد الغذائية لديهم و التي فسدت بسبب ظروف العرض و الطلب.

وأهابت إدارة الطب الوقائي بجميع التجار ضرورة الإبلاغ عن أي مواد فاسدة أو مشكوك في صلاحيتها ، وذلك من خلال التواصل مع الطب الوقائي للإبلاغ عن هذه المواد ليقوم فريق الطب الوقائي بالتحقق من صلاحية هذه المواد للاستهلاك البشري، وذلك حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين .