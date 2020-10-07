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النيابة بغزة تفتح تحقيقا بـ 379 قضية وتوقف 51 متهما

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:19

غزة- الرأي:

ذكرت النیابة العامة في غزة، مساء الیوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ،ب فتح تحقیق في 379 قضیة على مستوى محافظات القطاع، فیما قامت بتوقیف 51 ً متھما على إثر القضایا التالیة:

• لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة. 

• لم يسجل اليوم اي قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

• 109قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي . 

• 270 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 

• قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات 

• عمدت النيابة العامة إلى توقيف 51متهم على مختلف القضايا المذكورة .

• استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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