النيابة بغزة تفتح تحقيقا بـ 379 قضية وتوقف 51 متهما

غزة- الرأي:

ذكرت النیابة العامة في غزة، مساء الیوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ،ب فتح تحقیق في 379 قضیة على مستوى محافظات القطاع، فیما قامت بتوقیف 51 ً متھما على إثر القضایا التالیة:

• لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

• لم يسجل اليوم اي قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

• 109قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .

• 270 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

• قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

• عمدت النيابة العامة إلى توقيف 51متهم على مختلف القضايا المذكورة .

• استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.