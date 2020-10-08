كيف تصمم صور 3D على هاتفك الأيفون باستخدام فيس بوك؟

طرح فيس بوك فى عام 2018 إمكانية نشر صور ثلاثية الأبعاد من هاتف iPhone الخاص بك باستخدام تطبيق فيس بوك على iOS، وباستخدام هذه الميزة، سيقوم فيس بوك بتحليل صورتك للعثور على المقدمة والخلفية وفصلهما، وهذا يجعل الأمر كذلك عندما تحرك هاتفك، إذ يمكن أن تتحرك الصورة كما لو كان لها وزن وعمق.

كيفية نشر صور ثلاثية الأبعاد على جهاز iPhone الخاص بك على فيس بوك



1. افتح تطبيق فيس بوك.

2. اضغط على ("ما الذى يدور فى ذهنك؟") لنشر حالة جديدة.

3. اضغط على "صورة / فيديو" فى القائمة المنبثقة.

4. حدد صورة من Camera Roll عن طريق الضغط على الصورة وتحديد "تم" فى الزاوية اليمنى العليا.

حدد صورة من Camera Roll عن طريق الضغط على الصورة

5. فى الشاشة التالية، اضغط فوق الزر "Make 3D" ، الموجود بجوار الزر "تعديل" أعلى الصورة، وستظهر شاشة تحميل لبضع ثوان.

اضغط فوق الزر Make 3D

6. حرك هاتفك للتأكد من أن الصورة لها تأثير ثلاثى الأبعاد، ولإزالة التأثير، اضغط على "إزالة ثلاثى الأبعاد".

حرك هاتفك للتأكد من أن الصورة لها تأثير ثلاثي الأبعاد

7. املأ التسميات التوضيحية واضغط على "نشر" كما تفعل مع أى صورة أخرى.

يمكن الآن تدوير صورتك لإظهار عمق ثلاثى الأبعاد للحقل على الكمبيوتر، ومع ذلك عند المشاهدة بهاتف أو جهاز لوحى، فإن مجرد تحريك الجهاز سيسمح لك بالتدوير ورؤية عمق الصورة.