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علماء يبتكرون "بولي إيثيلين" مضاد للرصاص

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:32

علماء يبتكرون بولي إيثيلين مضاد للرصاص
علماء يبتكرون بولي إيثيلين مضاد للرصاص

ابتكر علماء روس مادة فائقة الصلابة وشفافة للموجات اللاسلكية، أساسها البولي إيثيلين وأنابيب الكربون النانوية، لحماية الرادارات من سوء الأحوال الجوية والصدمات وحتى الرصاص.

وتشير مجلة Technical Physics، إلى أن جزيئة البولي إيثيلين، هي عبارة عن سلسلة طولية من حلقات متماثلة وتتكون من ذرتي كربون و4 ذرات هيدروجين ((C2H4، وعندما توجد في السلسلة 1500-2000 حلقة، نحصل على مادة مرنة تستخدم عادة في صنع أكياس النايلون. ولكن عند زيادة طول السلسلة عشرة أضعاف، نحصل على مادة فائقة الصلابة، تتحمل ليس فقط الاجهاد الميكانيكي، بل وأيضا درجات الحرارة السلبية والرطوبة العالية وحتى تأثير الأحماض. وتستخدم هذه المادة في صنع السترات الواقية من الرصاص، والغرسات الطبية وغيرها من الأشياء المفيدة.

وقرر علماء الفيزياء من كراسنويارسك ونوفوسيبيرسك جعل هذه المادة شفافة للموجات اللاسلكية ذات طول محدد. ويمكن استخدام المادة الجديدة في حماية الهوائيات من التأثيرات الخارجية مثل الأمطار أو الرصاص.

ويقول إيليا ماركيفيتش، من معهد الكيمياء وتكنولوجيا الكيمياء بمركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، "الشيء المهم، أن هذه المادة تسمح بمرور الموجات الكهرمغناطيسية بالتردد المطلوب، وتخمد الموجات الأخرى. وهذا مهم جدا لمعدات الرادارات".

وتمكن العلماء من الحصول على هذه الخاصية بإضافة قليل من أنابيب الكربون النانوية متعددة الطبقات وتوزيعه بالتساوي في سمك المادة.

واتضح للعلماء، أن المادة الجديدة، إلى جانب شفافيتها للموجات اللاسلكية ذات التردد المطلوب، ازدادت مقاومتها للتآكل بنسبة 40%.

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