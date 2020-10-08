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اتحاد الإعلام الرياضي يصدر البطاقة الممغنطة لمنتسبيه

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:43

اتحاد الإعلام الرياضي يصدر البطاقة الممغنطة لمنتسبيه
اتحاد الإعلام الرياضي يصدر البطاقة الممغنطة لمنتسبيه

أعلن الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي، عن اصدار بطاقته الممغنطة، وبدء توزيعها على أعضاء الهيئة العامة.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد ومن خلال التواصل مع الأشقاء بالمحافظات الشمالية والشتات في لبنان على انجاز مشروع البطاقة، بعد تصميمها بشكل فني وجمالي عالي الجودة، ليظهر رؤية لمستقبل مزهر للإعلام الرياضي.

ومن المقرر أن يتم توزيع البطاقة الممغنطة في المحافظات الجنوبية  في قطاع غزة، من خلال التنسيق والتواصل مع الأمين العام للاتحاد مصطفي صيام، حيث ستكون الأولوية للحصول على البطاقة للأعضاء المنتسبين المسددين للاشتراكات.

وفي ذات السياق، حرص الاتحاد على طباعة كافة البطاقات الخاصة بالزملاء الإعلاميين من الشتات " لبنان" حيث سيتم ارسال البطاقات إلى النائب الثاني لرئيس الاتحاد محمد لوباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

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