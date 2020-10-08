رئيس “الفيفا” يطمئن على استعداد قطر لاستضافة مونديال 2022

اطمئن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على سير التحضيرات لاستضافة قطر لمونديال 2022، وأطلع على آخر اللمسات لاستكمال جاهزية مختلف المرافق المعدة لاحتضان الحدث الكروي الأبرز في العالم. وخلال جولته تزامناً وزيارته للدوحة حيث التقى المسؤولين، ووقف رئيس الفيفاً على المرافق الجاهزة لاستقبال المنتخبات والجماهير العاشقة للساحرة المستديرة.

وكانت الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فرصة لإطلاع المتابعين التقدم الحاصل في الملاعب المعدة للمباريات النهائية.



وحضر إنفانتينو الاجتماع الـ3 لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2020، برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر. وجرى خلال الاجتماع الهام استعراض مستجدات الأعمال بشأن مشاريع استادات بطولة كأس العالم قطر 2022 والخطط التشغيلية الخاصة بالبطولة، إضافة لخطط تعزيز تجربة الزوار والمشجعين.

وقبلها كان أمير قطر استقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” بمناسبة زيارته للبلاد، حيث جرى خلال المقابلة، استعراض التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد الدولي، خاصة ما يتعلق بآخر استعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتطورات التي تحققت في هذا الشأن.

رئيس الفيفا لم تقتصر زيارته للدوحة على الاجتماعات الرسمية حيث انتقل لاستاد البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم #قطر 2022 في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 واستمع إلى شرح مفصل عن معالم الملعب المستوحى تصميمه من الخيمة العربية التقليدية التي تعكس تراث قطر والمنطقة. واندمج رئيس الفيفا مع الجو العام للزيارة وشارك في مباراة ودية على أرضية إستاد البيت المونديالي الذي يقع في مدينة الخور شمال الدوحة والمقرر الإعلان عن جاهزيته خلال الأشهر المقبلة.



وتُجرى في قطر الاستعدادات لاستكمال كافة المرافق الخاصة بالحدث الكروي الهام، الذي سينضم لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.