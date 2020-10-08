الخارجية تعلن تقديم خدماتها يومياً بالمقر الرئيسي في مدينة غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الخارجية في قطاع غزة، أنها ستقدم خدماتها يومياً على مدار الأسبوع داخل مقرها الرئيسي في المدينة.

وأشارت الوزارة في تعميم لها أن القرار جاء نظرا ً للحاجة المتزايدة لخدمة التصديقات، وحرصاً على استمرار انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، ومنع اكتظاظ المواطنين.

ولفتت إلى أن العمل سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، ابتداءً من يوم الاحد ١١-١٠-٢.٢٠.

وذكرت أن العمل في المقر المؤقت بمقر مديرية داخلية خانيونس سيبقى يومي الثلاثاء والخميس فقط، مؤكدة ضرورة الأخذ باحتياطات وإجراءات الصحة والسلامة .