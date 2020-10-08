"المواصلات" تناقش آلية توزيع غرف الصيادين بميناء غزة البحري

غزة- الرأي

ناقشت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات، آلية توزيع غرف الصيادين داخل مرفأ ميناء غزة البحري.

جاء ذلك، خلال اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ونقابة الصيادين ومباحث الموانئ والشرطة البحرية.

ورحب أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية بالحضور، مؤكداً على ضرورة العمل بشكل جماعي بين كافة الأطراف بما يخدم مصلحة قطاع الصيد وكذلك المصطفين باعتبار ميناء غزة المتنفس الوحيد للمواطنين في قطاع غزة.

وأكد عرفات أن سلطة الموانئ تعمل بكل إمكانياتها في سبيل توفير بيئة عمل مناسبة للصيادين داخل قطاع غزة من خلال تدعيم كاسر الأمواج وتعميق حوض الميناء وذلك حفاظاً على قوارب الصيد خلال فصل الشتاء، كما تعمل سلطة الموانئ على توفير المكان المناسب للمصطفين للتنزه والراحة داخل مينا غزة البحري.

وأوضح عرفات، أن آلية توزيع غرف الصيادين تأتي من حرص الوزارة في تقديم أفضل الخدمات وكذلك إعطاء حق الأولوية للصيادين الذين يمارسون عملهم بشكل يومي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الإشكاليات التي تواجه قطاع الصيد وكذلك المخالفين من الصيادين لشروط العقد المبرم بينهم وبين وزارة الزارعة بخصوص استخدام الغرف لأغراض حفظ أدوات الصيد بداخلها.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة سنوية في تطوير ميناء غزة البحري.

