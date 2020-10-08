وكالة الرأي الفلسطينية أبرز معلومات عن "مجزرة الأقصى الأولى" في ذكرها الـ 30 وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الأولية تعيد تقديم عدة خدمات صحية للتخفيف عن المرضى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تعلن عن فتح سوق " حراء" للتخفيف عن المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تشرع بتعقيم مقر شمال غزة تمهيدا لاستئناف العمل فيه وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تواصل تنفيذ البرامج التدريبية في مكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية (640) حالة ولادة طبيعية بمجمع الشفاء الطبي منذ بدء جائحة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الرقابة الصحية تضبط وتتلف تموراً ومجمدات فاسدة بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تناقش آلية توزيع غرف الصيادين بميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يثمن موقف الكتلة الاسلامية للمهندسين المساند للاجراءات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

"المواصلات" تناقش آلية توزيع غرف الصيادين بميناء غزة البحري

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:43

"المواصلات" تناقش آلية توزيع غرف الصيادين بميناء غزة البحري

غزة- الرأي

ناقشت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات، آلية توزيع غرف الصيادين داخل مرفأ ميناء غزة البحري.

جاء ذلك،  خلال اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ونقابة الصيادين ومباحث الموانئ والشرطة البحرية.
ورحب  أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية بالحضور،  مؤكداً على ضرورة العمل بشكل جماعي بين كافة الأطراف بما يخدم مصلحة قطاع الصيد وكذلك المصطفين باعتبار ميناء غزة المتنفس الوحيد للمواطنين في قطاع غزة.
وأكد عرفات أن سلطة الموانئ تعمل بكل إمكانياتها في سبيل توفير بيئة عمل مناسبة للصيادين داخل قطاع غزة من خلال تدعيم كاسر الأمواج وتعميق حوض الميناء وذلك حفاظاً على قوارب الصيد خلال فصل الشتاء، كما تعمل سلطة الموانئ على توفير المكان المناسب للمصطفين للتنزه والراحة داخل مينا غزة البحري.
وأوضح عرفات، أن آلية توزيع غرف الصيادين تأتي من حرص الوزارة في تقديم أفضل الخدمات وكذلك إعطاء حق الأولوية للصيادين الذين يمارسون عملهم بشكل يومي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الإشكاليات التي تواجه قطاع الصيد وكذلك المخالفين من الصيادين لشروط العقد المبرم بينهم وبين وزارة الزارعة بخصوص استخدام الغرف لأغراض حفظ أدوات الصيد بداخلها.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة سنوية في تطوير ميناء غزة البحري.
 

121031388_3215897061866731_8195691459305303537_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية غزي دستك تنفذ حملة "عطاوك نجاتهم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟