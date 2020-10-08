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"شؤون الأجانب" بالداخلية تُصدر 64 وثيقة خلال سبتمبر

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:33

"شؤون الأجانب" بالداخلية تُصدر 64 وثيقة خلال سبتمبر

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية والأمن الوطني 64 وثيقة رسمية للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الإدارة، أنجزت دائرة الإقامات 23 معاملة تنوعت ما بين طلب موافقة دخول زائر أجنبي، معاملة طلب تصريح إقامة مؤقتة، معاملات موافقة دخول متعدد السفر.

وذكر التقرير، أن الدائرة أتمت 9 معاملات تنوعت ما بين طلب تجديد إقامة سنوية 6 شهور، ومعاملة تسجيل دخول متأخر وبطاقة سنوية بدل فاقد، من إجمالي المعاملات التي سُلمت للزوار في قطاع غزة.

كما وأصدرت الدائرة عبر مكتبها الرئيسي 21 معاملة تنوعت ما بين، حركة معبر -وإغلاق معبر -معاملة استعلام مغادرة مواطن في الخارج-طلب إفادة عدم إقامة -بالإضافة إلى إفادة له حق المغادرة والعودة.

وبيَّن التقرير أن الدائرة أنجزت منذ بداية العام 11 معاملة تنوعت ما بين إفادة حالة وجود في القطاع -اثبات وصول -اثبات ارجاع، من إجمالي المعاملات التي سلمت للزوار المغتربين.

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