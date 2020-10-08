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خلال مشاركتها في الملتقى العلمائي الدولي

"الأوقاف": التطبيع مع الاحتلال يمثل جريمة في حق الشعوب العربية

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:00

"الأوقاف": التطبيع مع الاحتلال يمثل جريمة في حق الشعوب العربية والإسلامية

غزة- الرأي

أكد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، أن التطبيع مع  الاحتلال الإسرائيلي حرام شرعاً، وكبيرة من الكبائر، وهو جريمة في حق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، لما يترتب عليه من إغراء الاحتلال لمزيد من التغول ضد الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وتنفيذ قرارات ضم الضفة المحتلة.
جاء تأكيده خلال مشاركة أوقاف غزة في الملتقى العلمائي الدولي بعنوان "علماء في مواجهة التطبيع" الذي نظمته فصائل المقاومة الفلسطينية بقاعة مقر حركة الأحرار بمشاركة علماء من داخل فلسطين وخارجها.
وشدد سالم على أن التطبيع يمثل جريمة في حق الشعوب العربية والإسلامية لأنه يفتح الباب  للاحتلال الإسرائيلي على مصراعيه ليعيث فساداً في أرضهم، داعيًا الأمة العريية والإسلامية للوقوف في وجه مخططات الاحتلال وسياسات الإدارة الأمريكية ضد القضية الفلسطينية، وتجريم المطبعين.
 

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