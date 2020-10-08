وزارة السياحة تنفذ جولة على كافة المواقع الاثرية

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة السياحة والاثار، كافة الموقع الاثرية في قطاع غزة والتي اغلقت ابوابها امام الزائرين منذ قرار لجنة الطوارئ اواخر اغسطس الماضي .



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، امس الأربعاء، أن هذه الزيارة تأتى للمتابعة بعد انقطاع لأكثر من شهر للتأكد من سلامة المواقع، ودراسة استئناف مشاريع الترميم والتطوير التي كانت قائمه قبل حالة الطوارئ وذلك في حال تحسنت الاوضاع الميدانية في القطاع .



وقال د.جمال ابوريده مدير عام الاثار بالوزارة ،ان الوزارة تدرس بالتواصل مع المؤسسات الدولية الممولة لمشاريع الترميم والتي كانت تجرى في موقعي الكنيسة البيزنطية في جباليا، وموقع القديس هيلاريون في المنطقة الوسطى استئناف العمل بشكل جزئى في تلك المشاريع مع اخد كافة إجراءات السلامة والوقاية التي اعتمدتها وزارة الصحة .

واضاف ابوريده ان هناك عدد من مشاريع الترميم والحفاظ على التراث الوطني ، كان من المقرر تنفيذها قبل الاغلاق ، وتم تعليقها لحين صدور قرارات جديدة بعودة الحياة في قطاع غزة الى طبيعتها ليتم العمل بها .



واشار ابوريده الى ان وزارة السياحة والاثار نفذت بالتعاون مع عدة مؤسسات اجنبية عدد من المشاريع للحفاظ على المواقع الاثرية من التخريب والعوامل الجغرافية الطبيعية خلال العامين الاخيرين بلغت قيمتها ما يقارب من 2 ونص مليون دولار .

