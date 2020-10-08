وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يبحث مع اتحاد النقابات الصحية المطالب والاحتياجات لضمان سير العمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع المطران الكسيوس قضايا خدماتية تهم الطائفة والمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يؤكد على دعم المبادرات الشبابية والمبدعين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ جولة على كافة المواقع الاثرية وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف": التطبيع مع الاحتلال يمثل جريمة في حق الشعوب العربية وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تتعامل مع عدة أجسام مشبوهة وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات الاحتلال تطال 14 فلسطينياً في أرجاء الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالإعدام على مدان بقتل الصراف "البشيتي" في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مجلس أولياء الأمور وشؤون العشائر: المدارس آمنة وجاهزة لاستقبال الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية العشائر والإصلاح برفح تُعالج 157 قضية خلال سبتمبر
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة السياحة تنفذ جولة على كافة المواقع الاثرية

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:04

وزارة السياحة تنفذ جولة على كافة المواقع الاثرية
وزارة السياحة تنفذ جولة على كافة المواقع الاثرية

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة السياحة والاثار،  كافة الموقع الاثرية في قطاع غزة والتي اغلقت ابوابها امام الزائرين منذ قرار لجنة الطوارئ اواخر اغسطس الماضي .


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، امس الأربعاء، أن هذه الزيارة تأتى للمتابعة بعد انقطاع لأكثر من شهر للتأكد من سلامة المواقع، ودراسة استئناف مشاريع الترميم والتطوير التي كانت قائمه قبل حالة الطوارئ وذلك في حال تحسنت الاوضاع الميدانية في القطاع .


وقال د.جمال ابوريده مدير عام الاثار بالوزارة ،ان الوزارة تدرس بالتواصل مع المؤسسات الدولية الممولة لمشاريع الترميم والتي كانت تجرى في موقعي الكنيسة البيزنطية في جباليا، وموقع القديس هيلاريون في المنطقة الوسطى استئناف العمل بشكل جزئى في تلك المشاريع مع اخد كافة إجراءات السلامة والوقاية التي اعتمدتها وزارة الصحة .
واضاف ابوريده ان هناك عدد من مشاريع الترميم والحفاظ على التراث الوطني ، كان من المقرر تنفيذها قبل الاغلاق ، وتم تعليقها لحين صدور قرارات جديدة بعودة الحياة في قطاع غزة الى طبيعتها ليتم العمل بها .


واشار ابوريده الى ان وزارة السياحة والاثار نفذت بالتعاون مع عدة مؤسسات اجنبية عدد من المشاريع للحفاظ على المواقع الاثرية من التخريب والعوامل الجغرافية الطبيعية خلال العامين الاخيرين بلغت قيمتها ما يقارب من 2 ونص مليون دولار .
 

د.جمال ابوريده مدير عام الاثار بوزارة السياحة وزارة السياحة تنفذ جولة على كافة المواقع الاثرية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟