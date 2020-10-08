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"السراج" يؤكد على دعم المبادرات الشبابية والمبدعين

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:18

"السراج" يؤكد على دعم المبادرات الشبابية والمبدعين

غزة- الرأي

عقد مجلس بلدية غزة، جلسته الاسبوعية على  شاطئ بحر المدينة في استراحة تعاونية "البحر النا"، ضمن سياسته في دعم المبادرات الشبابية والمبدعين.
وأكد رئيس البلدية د. يحيى السراج في كلمته الافتتاحية، أن اجتماع المجلس في استراحة تعاونية البحر إلنا التي حازت على دعم ومساندة المجلس البلدي، يأتي في سياق سياسته وتوجهاته المهمة في دعم المبادرات الشبابية وتعزيز العلاقة مع المواطنين وخاصة الشباب.
واطلع مسؤول مبادرة تعاونية البحر إلنا علي مهنا، رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والمدراء العامون وكافة المسؤولين خلال جولة داخل الاستراحة على أروقتها والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترات القادمة، والخطط التطويرية والمستقبلية. وقدم فريق المبادرة بعض الأنشطة المسرحية الهادفة لإيصال رسائل بيئية وتثقيفية مهمة للمصطافين.
وناقش المجتمعون العديد من الأفكار التطويرية والإبداعية التي يمكن تنفيذها على شاطئ بحر غزة من خلال فريق المبادرة، وإشراك مبادرات وفرق شبابية مختلفة لتعزيز العملية التشاركية، إضافة إلى تعزيز مبادئ والأفكار الرئيسة لمدونة السلوك التي أعدتها بلدية غزة.
يذكر أن هذه الاستراحة نفذت من خلال مشروع ممول من مؤسسة عبد المحسن القطان والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC وبالشراكة مع بلدية غزة.
 

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