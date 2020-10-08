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بلدية غزة تبحث مع المطران الكسيوس قضايا خدماتية تهم الطائفة والمواطنين

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:23

بلدية غزة تبحث مع المطران الكسيوس قضايا خدماتية تهم الطائفة والمواطنين
بلدية غزة تبحث مع المطران الكسيوس قضايا خدماتية تهم الطائفة والمواطنين

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع مطران كنيسة الأرثودكس بغزة، المطران الكسيوس العلاقات الأخوية بين البلدية والكنيسة .
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر الرئاسة الروحية لطائفة الروم الأرثودكس في غزة، حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي د.جميل طرزي، فيما حضر إلى جانب المطران الكسيوس، الارشمندنت أندريا، ووكلاء الكنيسة الارثوكسية.
واكد رئيس البلدية عمق العلاقات الأخوية والتاريخية ودور الطائفة التاريخي في المشاركة في نهضة المدينة.
كما بحث الطرفان قضايا خدماتية تهم الطائفة والمواطنين في المدينة وجهود البلدية في توفير الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الحالية .
وشكر المطران الكسيوس، رئيس البلدية والمجلس البلدي على الزيارة وأكد أهمية العلاقات بين البلدية والكنيسة .
 

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