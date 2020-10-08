بلدية غزة تبحث مع المطران الكسيوس قضايا خدماتية تهم الطائفة والمواطنين

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع مطران كنيسة الأرثودكس بغزة، المطران الكسيوس العلاقات الأخوية بين البلدية والكنيسة .
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر الرئاسة الروحية لطائفة الروم الأرثودكس في غزة، حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي د.جميل طرزي، فيما حضر إلى جانب المطران الكسيوس، الارشمندنت أندريا، ووكلاء الكنيسة الارثوكسية.
واكد رئيس البلدية عمق العلاقات الأخوية والتاريخية ودور الطائفة التاريخي في المشاركة في نهضة المدينة.
كما بحث الطرفان قضايا خدماتية تهم الطائفة والمواطنين في المدينة وجهود البلدية في توفير الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الحالية .
وشكر المطران الكسيوس، رئيس البلدية والمجلس البلدي على الزيارة وأكد أهمية العلاقات بين البلدية والكنيسة .