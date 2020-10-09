ميسى: حققنا الأهم أمام الإكوادور نظرا للغياب الطويل عن المباريات

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، على أهمية الفوز الذى حققه منتخب بلاده، على ضيفه منتخب الإكوادور، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022، وتحدث ميسي، عقب نهاية المباراة، قائلا:"كنا نعلم أن الأمر سيكون معقدا، ولكن الشيئ المهم، هو تحقيق الفوز بالمباراة، وعلينا العمل لمواصلة التطور".

وأضاف البرغوث الأرجنتيني قائلا:" كان من المهم البدء بالفوز، لأننا نعرف مدى صعوبة التصفيات، المباريات دائما صعبة، كنا نتوقع هذا المستوى ولم نلعب منذ فترة طويلة، كما أن القلق يجعل الامر صعب".

واختتم حديثه قائلا:" لقد كانت سنة معقدة بسبب ما نمر به، أن تكون قادرًا على اللعب مع المنتخب الوطني مرة أخرى ومنح الناس الفرحة بالإنتصار، بعد المباراة، فهو الأمر الذى يعمل على تخفيف الضغط قليلاً، وأبعث بقوة كبيرة لكل الأرجنتينيين".

وسجل ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، هدف منتخب الأرجنتين، فى شباك الإكوادور، فى الدقيقة 13، على بداية المباراة، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم، بعد عرقلة أوكامبوس، من مدافع الإكوادور، ليسددها البرغوث الأرجنتيني بنجاح فى الشباك.

ووصل ميسي، إلى الهدف رقم 71 مع منتخب التانجو، فى 139 مباراة خاضها مع المنتخب الأرجنتيني فى جميع المسابقات.

كما أصبح ميسي، أول لاعب في تاريخ منتخب الأرجنتين، يُشارك في 5 نسخ مختلفة من تصفيات كأس العالم.

وأصبح البرغوث الأرجنتيني، أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من ركلات جزاء فى تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، برصيد 6 أهداف، متخطيا الثنائي فيليبى كايسيدو والتشيلى إيفان زامورانو، برصيد 5 أهداف.