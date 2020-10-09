أوروجواى تخطف فوزا قاتلا من تشيلى بتصفيات كأس العالم 2022

اقتنص منتخب أوروجواى، فوزا قاتلا، من ضيفه منتخب تشيلى، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على ملعب "سينتيناريو"، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أنهى منتخب أوروجواى، الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بهدف سجله النجم لويس سواريز، فى الدقيقة 40، عن طريق ركلة جزاء، ويصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف عبر تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة للمونديال، برصيد 22 هدفا، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، برصيد 21 هدفا.

وفى الشوط الثانى، نجح نجم إنتر ميلان الإيطالي، أليكسيس سانشيز، فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب تشيلي، فى الدقيقة 55.

وخطف ماكسيمليانو جوميز، الفوز لمنتخب أوروجواى، بتسجيله الهدف الثانى، فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة تصدر منتخب أوروجواى، تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

وكانت تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، قد تأجلت لمدة 7 أشهر كاملة، بسبب الأزمة التى يعانى منها العالم، تفشي فيروس كورونا المستجد.