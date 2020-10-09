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يوفنتوس يقترب من استعاده دى ليخت بعد غياب 3 أشهر

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:29

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اقترب يوفنتوس الإيطالي، من استعادة خدمات نجم خط دفاعه الهولندى ماتياس دى ليخت، خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من العملية الجراحية التى خضع لها، على مستوى الكتف، خلال شهر أغسطس الماضى.

ذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالى، أن دي ليخت اقترب من العودة إلى الميدان أكثر من أي وقت مضى حيث دخل المرحلة الأخيرة من إعادة التأهيل، من الممكن أن يشارك في المباريات رفقة يوفنتوس فى 8 نوفمبر المقبل عندما يقابل الفريق لاتسيو.

وكان دى ليخت قد خضع لجراحة فى الكتف فى أغسطس الماضى، وسط توقعات بغيابه 3 أشهر.

وأشار الموقع الإيطالى، أنه حال فشل اللاعب فى اللحاق بمباراة لاتسيو، فسيعود بعد فترة التوقف الدولى المقبلة فى نوفمبر، وسيكون مستعدًا للمشاركة أمام كاليارى فى 21 نوفمبر.

وكان يوفنتوس، قد نجح فى ضم دى ليخت، فى صيف عام 2019، بعد منافسة شرسة مع برشلونة الإسباني، مقابل 75 مليون يورو، وخاض مع اليوفى، فى موسمه الأول، 39 مباراة فى جميع المسابقات، ونجح فى تسجيل 4 أهداف.  

وكان يوفنتوس، قد حقق الفوز فى مباراته الأولى، بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي، على سامبدوريا، بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع روما، فى الجولة الثانية، بنتيجة 2 – 2، بينما حقق الفوز بثلاثية نظيفة، على نابولى، فى ثالث الجولات، بعد إنسحاب الأخير، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

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