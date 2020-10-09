مايكروسوفت تختبر شاشات إعدادات جديدة لويندوز 10

يستخدم الأشخاص المختلفون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لأشياء مختلفة، ومن الواضح أن أحدث تعديل تختبره مايكروسوفت سيساعد ويندوز على بدء التشغيل الأمثل للمهام المفضلة لكل مستخدم، حيث يعرض منشور على مدونة Windows Insider تفاصيل التجربة المحدثة مع هذه الشاشة الجديدة التى تسأل عما تخطط للقيام به.

وبالنسبة للمختبرين فى الوقت الحالى، إذا رأوا الشاشة، فلن تغير تكوين نظامهم، ولكن من المطالبات يمكنك رؤية الاتجاه الذى قد يسير فيه، فإذا كنت بحاجة إلى نظام للعمل المدرسى، فيمكن أن يكون تدوين الملاحظات ومطالبات التعاون مقدمًا، ويمكن لجهاز كمبيوتر العائلة تقديم خيار إعداد مستخدمين إضافيين على الفور، ويمكن للاعبين الحصول على مجموعة الخيارات المعدة الخاصة بهم، أما إذا كنت فى مجموعة الاختبار، فسوف تنبثق بمجرد إعادة تعيين Windows وإعادة تثبيته من البداية.

على جانب أخر كشفت شركة مايكروسوفت أنها حظرت أكثر من 13 مليار رسالة بريد خبيثة ومشبوهة فى عام 2019، منها أكثر من مليار كانت عبارة عن هجمات تصيد احتيالي، ففى عام 2020، انشغل عملاق التكنولوجيا بمعالجة المعلومات الخاطئة حول Covid-19، حيث قام مجرمو الإنترنت بتوجيه إغراءات لتقليد المصادر الموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) وغيرها من المنظمات الصحية الوطنية، لحمل المستخدمين على الضغط على الروابط والمرفقات الضارة.

وتستهدف الهجمات التى تحمل موضوع Covid مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والأكاديمية والتجارية البارزة لإجراء استطلاع على شبكاتها أو أفرادها، وفقًا لتقرير الدفاع الرقمى السنوى لشركة مايكروسوفت، وقالت الشركة: "فى العام الماضي، تم إرسال 90 فى المئة من إخطارات الدولة القومية إلى المنظمات التى لا تدير البنية التحتية الحيوية - بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية، ومجموعات المناصرة، ومنظمات حقوق الإنسان، ومراكز الفكر".

فيما كانت الصين والولايات المتحدة وروسيا هي الأشد تضرراً، لكن كل دولة في العالم شهدت هجومًا واحدًا على الأقل من نوع Covid-19، ووجد التقرير أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد قد ازدادت تعقيدًا بسرعة خلال العام الماضي، باستخدام تقنيات تجعل من الصعب تحديدها، مما يهدد حتى أكثر الأهداف ذكاءً.