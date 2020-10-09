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ميزة "قصص الويب" الجديدة من جوجل متاحة الآن

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:36

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تعمل جوجل على ميزة القصص الخاصة بها منذ فترة، حيث قدم محرك البحث العملاق أخيرًا ميزة Stories المعروفة أيضًا باسم قصص الويب أو AMP Stories إلى تطبيق البحث الخاص به، ووفقًا لمنشور بالمدونة الرسمية للشركة، سيكون قسم القصص متاحًا ضمن قسم Discover فى تطبيق البحث.

ويمكن العثور على Stories فى شكل دائرى داخل تطبيق جوجل ضمن علامة Stories، وسيتمكن المستخدمون فى مناطق محددة من مشاهدة القصص من خلال الضغط عليها، فيما تعد قصص الويب من جوجل هى مزيج من الصور ومقاطع الفيديو والنصوص لتصوير قصة مشابهة لما نراه فى تطبيقات أخرى مثل Snapchat أو Instagram.

ويتم حاليًا طرح ميزة Stories ضمن تطبيق جوجل فى الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند، وقد أكدت جوجل طرحها فى المزيد من البلدان فى المستقبل، وأيضًا، فى الوقت الحالى، تقتصر ميزة القصص على تطبيق جوجل والبحث والصور، وقد أكدت الشركة أيضًا الميزة لمزيد من منتجات وخدمات جوجل.

ويحب ملاحظة أن هذا طرح مؤجل وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى كل جهاز، وبالنسبة لنا، كانت ميزة القصص مرئية، لكنها اختفت فجأة، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، بدأت جوجل لأول مرة فى تطوير Stories فى عام 2018 باسم AMP Stories باستخدام تقنية مشروع جوجل Accelerated Mobile Pages، وهذه القصص متاحة بالفعل عبر نتائج بحث جوجل.

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