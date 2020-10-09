كلية الرباط تواصل تدريبات المعسكر المُغلق للطلاب المستجدين

غزة-الرأي

تُواصل كلية الرباط الجامعية، عقد المعسكر التدريبي المغلق لطلابها المستجدين للعام الدراسي الجديد 2020-2021، بعد اجتيازهم اختبارات ومراحل القبول.

ويضم المخيم المغلق، الذي افتتح الأسبوع الماضي بمقر الكلية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، 80 طالبًا في تخصصي: بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية، وبكالوريوس الملاحة البحرية في كلية الرباط الجامعية.

وأعدّت كلية الرباط برنامجاً تدريبياً متكاملاً يستمر مدة 45 يومًا، بإشراف نخبة من الضباط الأكفاء خريجي الكليات الأمنية والعسكرية.

وتتم إجراءات التدريب وفق احتياطات السلامة والوقاية للطلاب والضباط في ظل مواجهة فيروس "كورونا"، عبر ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وفصل المتعلقات الشخصية.

ويمتد بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية، والملاحة البحرية على مدار أربع سنوات، يتخرج بعدها المتدربون ليلتحقوا كضباط برتبة ملازم في صفوف الأجهزة الأمنية والشرطية.