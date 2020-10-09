بلدية خان يونس ومصلحة المياه تشرعان بصيانة بئر مياه الكويتي

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل بتنفيذ مشروع صيانة بئر مياه "الكويتي" الواقع جنوب المدينة غرب خزان مياه الرحمة، وذلك بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر رئيس قسم المياه بالبلدية م. ياسر شعت أهمية المشروع الذي يأتي استكمالاً لجهود البلدية والمصلحة في تعزيز القطاع المائي وتحسين إنتاج المياه التي يتم تجميعها في الخزانات الأرضية قبل ضخها إلى شبكات المواطنين لسد الاحتياجات المتزايدة وتلبية رغبات المواطنين لا سيما في ظل الطوارىء وأزمة جائحة كورونا.

وبين شعت أن المشروع يأتي ضمن مشروع صيانة آليات ومرافق المياه والصرف الصحي الذي تنفذه المصلحة في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلديات في ظل الظروف الصحية المعقدة وما ترتب عليها من تدهور الوضع الإقتصادي وشح الموارد والإمكانيات، مشيرًا إلى أن البلدية تسعى دومًا لتنفيذ المشاريع المائية والخدماتية من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة للسكان والتخفيف من حجم المعاناة الواقعة عليهم.

وأوضح أن البئر ينتج (85) كوبًا في الساعة يعتبر أحد الآبار المغذية لخزان الرحمة والذي من خلاله يتم توصيل المياه لبعض المناطق مباشرة وكذلك توصيل المياه لخزاني السعادة ومعن، وذلك بهدف تحسين وزيادة كميات المياه المنتجة في البئر لخدمة سكان مدينة خان يونس.

وشكرت بلدية خان يونس مصلحة مياه بلديات الساحل واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تدخلاتهما الإنسانية من خلال تجنيد الدعم المادي المطلوب لمشاريع تطوير واقع المياه والصرف الصحي بخان يونس، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز قدرة البلديات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.